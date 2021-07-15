Йошкар-Ола, 15 июля, 2021, 12:58 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 15 июля выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 56 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 15 134 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Alexandre Dulaunoy Пожилые люди в масках

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: растёт смертность, и идёт новая волна — трансляция»

Всего выздоровели с начала пандемии 14 220 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 36 человек. 330 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне, как и за минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 584 человек. За сутки число активных носителей коронавируса выросло на 20 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 527 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1054 человека, из них у 1033 — пневмония, 53 человека подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 95 пациентов, при этом госпитализированы 83 жителя Марий Эл.