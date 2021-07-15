Вашингтон, , 12:56 — REGNUM Группа американских законодателей-республиканцев потребовала 14 июля от Белого дома раскрыть информацию о деловых интересах семьи президента Джо Байдена с тем, чтобы «была понятна вся степень использования семьи Байдена своих связей с президентом для обогащения», сообщает New York Post.

В письме советнику Белого дома Дане Ремус от членов комитета по надзору палаты представителей запрашивается информация о поездках, которые тогдашний вице-президент Байден совершил с сыном Хантером в Китай в 2013 году и Мексику в 2016 году. В нем также запрашивается список «всех прошлых и нынешних деловых интересов, а также прошлых и текущих международных отношений членов семьи Байдена», а также все «документы и сообщения, касающиеся произведений искусства Хантера Байдена».

Толчком к написанию этого письма стала предстоящая в этом году выставка 15 картин сына президента США Хантера Байдена в галереях Лос-Анджелеса и Нью-Йорка. Цены на картины будут варьироваться от $75 тыс. за работы на бумаге до $500 тыс. долларов за большие холсты.

В июне газета The Washington Post сообщила, что официальные лица Белого дома помогли выработать соглашение о сохранении конфиденциальности личности покупателей. Это соглашение вызвало возмущение среди республиканцев и подверглось критике со стороны государственных органов, контролирующих соблюдение этических норм.