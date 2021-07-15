Салехард, 15 июля, 2021, 12:56 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 116 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 17 случаев обнаружено среди вахтовых рабочих на месторождениях, сообщает 15 июля региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: растёт смертность, и идёт новая волна — трансляция»

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 114 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 15 июля 41 612 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 39 709 человек, 444 пациента с COVID-19 скончались (на одного человека больше, чем днём ранее).