Прибайкальский район, Бурятия, 15 июля, 2021, 12:55 — ИА Регнум. В Прибайкальском районе Бурятии по подозрению в жестоком убийстве годовалого ребёнка задержан 36-летний сожитель его бабушки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Младенец

Как отмечается, на одежде мужчины и под краями его ногтей обнаружена кровь, образцы которой переданы экспертам.

«Сейчас проводится допрос подозреваемого, после чего его показания будут проверены на месте преступления, а также в ходе психофизиологического исследования при помощи полиграфа», — отметили в управлении.

По версии следствия, подозреваемый на фоне алкогольного опьянения нанёс удары ножом по различным частям тела ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление произошло поздно вечером 14 июля. Местная жительница оставила сына с 45-летней бабушкой, которая распивала спиртное с сожителем. Спустя полтора часа в полицию поступило сообщение об убийстве. На теле ребёнка были найдены несколько десятков колото-резаных ранений.