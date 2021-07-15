Москва, 15 июля, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Действия жителей омской деревни Верхний Карбуш, которые в июне 2021 года написали письмо канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой помочь с ремонтом дороги, оправданы. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Дмитрий Песков

«В этом случае это абсолютно оправданный гнев жителей этого села, они абсолютно правы. Это недопустимая абсолютно халатность и игнорирование такой ситуации со стороны региональных властей», — сказал Песков.

Он выразил надежду на то, что власти субъекта РФ обратят внимание на сложившуюся ситуацию и примут необходимые меры.