Ульяновск, 15 июля, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Сухие грозы спровоцировали несколько лесных пожаров в Ульяновской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства природы и цикличной экономики.

Mpr73.ru Лесной пожар в Ульяновской области

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара над Россией — все новости»

В ведомстве отмечают, что за последнюю неделю из-за попадания молний в деревья произошло два лесных пожара: один потушили 12 июля в Кузоватовском лесничестве, другой — 14 июля в Николаевском лесничестве.

«Возгорания удалось локализовать в первые часы после обнаружения», — говорят в министерстве.

По данным минприроды на 15 июля, с начала года в Ульяновской области произошёл 71 лесной пожар общей площадью 305,24 гектара. Из них причиной 13 пожаров стали сухие грозы.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля спасатели потушили три небольших травяных пожара общей площадью 0,036 гектара. Также выявлено два лесных пожара, оба — беглые, низовые.