Тверь, , 12:50 — REGNUM Письмо в Генеральную прокуратуру в связи с ситуацией с разрушением памятника культурного наследия «казармы Берга» в Твери, в которых проживают люди, планирует направить лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов. Об этом он заявил сам 15 июля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

«Это самое худшее, что я видел. И это — в XXI веке в центре России между Москвой и Санкт-Петербургом. Со стороны местных властей это просто наглость — держать людей за скотов!», — заявил Миронов на встрече с жителями аварийного дома в ходе поездки в Тверь.

Миронов заявил о намерении направить в связи с данной ситуацией письмо в Генеральную прокуратуру.

«Что-то мне подсказывает, что обращаться в прокуратуру Тверской области и к губернатору уже не имеет смысла. Если генеральный прокурор не отреагирует, а по закону у него на это месяц, то я буду обращаться к президенту», — пояснил Миронов.

Лидер «Справедливой России» подчеркнул, что раз дом является аварийным, его необходимо расселять.

«Но не дай Бог что! Потом все будут охать и ахать, и окажется, что все можно было предотвратить», — добавил Миронов.

«Казармы Берга» в Твери были построены для фабричных рабочих в 1901—1905 годах, постройки являются объектом культурного наследия. В апреле 2021 года в одном из домов казарм, №45, к.1 по улице Спартака, обрушилась часть стены.

https://www.instagram.com/p/CNH42OFHAKX/

Тогда власти по итогам комиссионного обследования здания сообщили, что расселение не требуется, а здание капитально отремонтируют. Вместе с тем, в мае в том же доме обрушилось окно в помещении общей кухни на третьем этаже. Аварийным здание официально так и не признано.