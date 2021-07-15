Тверь, 15 июля 2021, 12:50 — REGNUM Письмо в Генеральную прокуратуру в связи с ситуацией с разрушением памятника культурного наследия «казармы Берга» в Твери, в которых проживают люди, планирует направить лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов. Об этом он заявил сам 15 июля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Миронов
Сергей Миронов
Duma.gov.ru
«Это самое худшее, что я видел. И это — в XXI веке в центре России между Москвой и Санкт-Петербургом. Со стороны местных властей это просто наглость — держать людей за скотов!», — заявил Миронов на встрече с жителями аварийного дома в ходе поездки в Тверь.

Миронов заявил о намерении направить в связи с данной ситуацией письмо в Генеральную прокуратуру.

«Что-то мне подсказывает, что обращаться в прокуратуру Тверской области и к губернатору уже не имеет смысла. Если генеральный прокурор не отреагирует, а по закону у него на это месяц, то я буду обращаться к президенту», — пояснил Миронов.

Лидер «Справедливой России» подчеркнул, что раз дом является аварийным, его необходимо расселять.

«Но не дай Бог что! Потом все будут охать и ахать, и окажется, что все можно было предотвратить», — добавил Миронов.

«Казармы Берга» в Твери были построены для фабричных рабочих в 1901—1905 годах, постройки являются объектом культурного наследия. В апреле 2021 года в одном из домов казарм, №45, к.1 по улице Спартака, обрушилась часть стены.

https://www.instagram.com/p/CNH42OFHAKX/

Тогда власти по итогам комиссионного обследования здания сообщили, что расселение не требуется, а здание капитально отремонтируют. Вместе с тем, в мае в том же доме обрушилось окно в помещении общей кухни на третьем этаже. Аварийным здание официально так и не признано.