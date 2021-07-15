Миронов требует расселения жителей «казарм Берга» в Твери
Тверь, 15 июля, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Письмо в Генеральную прокуратуру в связи с ситуацией с разрушением памятника культурного наследия «казармы Берга» в Твери, в которых проживают люди, планирует направить лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов. Об этом он заявил сам 15 июля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Миронов заявил о намерении направить в связи с данной ситуацией письмо в Генеральную прокуратуру.
Лидер «Справедливой России» подчеркнул, что раз дом является аварийным, его необходимо расселять.
«Казармы Берга» в Твери были построены для фабричных рабочих в 1901—1905 годах, постройки являются объектом культурного наследия. В апреле 2021 года в одном из домов казарм, №45, к.1 по улице Спартака, обрушилась часть стены.
https://www.instagram.com/p/CNH42OFHAKX/
Тогда власти по итогам комиссионного обследования здания сообщили, что расселение не требуется, а здание капитально отремонтируют. Вместе с тем, в мае в том же доме обрушилось окно в помещении общей кухни на третьем этаже. Аварийным здание официально так и не признано.