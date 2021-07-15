Москва, 15 июля, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ направит Генеральному прокурору и главе Роскомнадзора материалы о деятельности в интернете Национального демократического института международных отношений (NDI) (признан нежелательной организацией на территории РФ). Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля, об этом сообщил глава комиссии Госдумы Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Алексей Дудник ИА Красная Весна Роскомнадзор

Организация проводила очные семинары в Финляндии, на которых они готовили граждан РФ для участия в выборах, так называемые агентов влияния, для того, чтобы внедриться в представительные органы власти, отметил Пискарёв. Помимо очных семинаров были выявлены вебинары, которые проводятся в интернете.

«Деятельность нежелательных организаций у нас запрещена, равно как информационные материалы должны быть удалены из интернета… Мы приняли решение на совещании направить имеющиеся материалы в адрес Генпрокурора и Роскомнадзора, чтобы они приняли решение в отношении этих вебинаров, сайтов, которые информационные ресурсы распространяют, применять действие законов, чтобы сайты, ресурсы были заблокированы», — сообщил Пискарёв.

В России началась избирательная кампания, и активность по вмешательству в выборы не уменьшается, констатировал он.

Комиссия Госдумы продолжает свою работу.

Читайте также: В России вступил в силу закон о запрете участвовать в нежелательных НПО