Уфа, 15 июля, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Наказание рэп-исполнителю АлишеруМоргенштерну за нарушение авторских прав изменил Верховный суд Башкирии. Об этом 15 июля сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на объединенную пресс-службу судов республики.

Okras Моргенштерн

Сообщается, что в марте 2021 года Моргенштерн выступил в суде ответчиком по делу о нарушении авторских прав. За защитой своих авторских прав в суд тогда обратился житель Уфы, который посчитал, что одно из музыкальных произведений, которые исполнил реп-исполнитель, нарушает законодательство, а права на него принадлежат истцу.

«Суд первой инстанции взыскал с Моргенштерна компенсацию за нарушение исключительных прав на музыкальное произведение в размере 300 тысяч рублей, государственную пошлину в размере 6,5 тысячи рублей и обязал прекратить использование этого произведения без получения разрешения в установленном законом порядке», — приводят журналисты сообщение пресс-службы судов республики.

Сообщается, что Верховный суд Башкирии посчитал нужным уменьшить сумму компенсации до 50 тысяч рублей. При этом сокращены и компенсируемые размеры госпошлины до двух тысяч рублей.

«В остальной части решение районного суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба ответчика — без удовлетворения», — сообщает издание.