Энгельс, Саратовская область, 15 июля, 2021, 13:13 — ИА Регнум. В Саратовской области проводились оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности матери младенца, который был обнаружен на улице в пакете прохожими. По информации СУ СКР по региону, ей оказалась 35-летняя жительница Энгельса. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — ст. 106 УК РФ («Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка»).

Новорожденный

Подозреваемая на допросе рассказала, что ранним утром 9 июля в квартире по месту проживания у нее произошли роды. За помощью к медикам она не обращалась и бригаду скорой помощи не вызывала. Женщина не планировала растить и заниматься воспитанием ребенка, а решила избавиться от него. Злоумышленница завернула младенца в плед и вынесла его на улицу, где оставила на открытом участке местности возле дома №95-а по проспекту Ф. Энгельса. Именно здесь ребенка и обнаружила прохожая.

Следственные действия продолжаются, решается вопрос об избрании меры пресечения. Установлено, что у подозреваемой имеются несовершеннолетние дети. Предстоит проверить условия их жизни и воспитания. Также будет дана правовая оценка действиям органов системы профилактики в части своевременности и полноты контроля за семьей подозреваемой.

ИА REGNUM напоминает, в городе Энгельсе Саратовской области утром 9 июля найден младенец, который был помещен в пакет. Ребенка обнаружила женщина, которая услышала плачь младенца и направилась в сторону, откуда доносился звук. Женщина увидела пакет, в котором лежал новорожденный мальчик. Она сразу же позвонила в единую службу спасения. Прибывшие медики доставили малыша в лечебное учреждение.

Читайте также: В Саратовский области обнаружили пакет с младенцем