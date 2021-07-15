София, 15 июля, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Болгарская партия «Есть такой народ» стала победителем на досрочных выборах в парламент страны, которые состоялись 11 июля. Об этом 15 июля сообщает после подведения окончательных итогов голосования на своем сайте Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Болгарии.

Болгария

Согласно данным болгарского ЦИК, партия «Есть такой народ» получила 24,08% голосов граждан (657 824 человека), что позволит ей направить 65 депутатов в Народное собрание (однопалатный парламент) страны.

Второй идет партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) в коалиции с Союзом демократических сил, получившая 23,51% избирателей (642 165), которая направит в парламент 63 депутатов.

Третьей стала Болгарская социалистическая партия, набравшая 13,39% голосов (365 695), четвертой — «Демократическая Болгария» с 12,64% голосов (345 329), обе политические силы получат по 36 депутатских мест. Еще 29 депутатов направит в Народное собрание Болгарии Движение за права — 10,71% голосов (292 439), и 13 народных избранников пройдут в болгарский парламент от гражданской платформы «Встань. Мафия вон» — 5,01% голосов (136 879).

При этом активность голосования в стране оказалась рекордно низкой и на избирательные участки пришло только 42,19% граждан, из числа имеющих право голоса (2 775 410 человек).