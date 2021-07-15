Калуга, 15 июля, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Жители Калужской области чаще используют банковские карты для оплаты товаров и услуг, чем для снятия наличных денег в банкоматах. Об этом 15 июля сообщила корреспонденту ИА REGNUM заведующий сектором платёжных систем и расчетов калужского отделения Банка России Виктория Булычева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банковские карты

За первый квартал калужане совершили 87,6 млн безналичных транзакций на сумму более 130 млрд рублей. Доля безналичных операций по сравнению с первым кварталом 2020 года увеличилась более чем на 2% и составила почти 96% в общем количестве транзакций по картам.

Количество платежных карт, выданных жителям Калужской области по состоянию на 1 апреля 2021 года, составило 1,9 млн. Развитие цифровых технологий, платежной инфраструктуры и пандемия повлияли на увеличение количества и объема операций по картам. В первом квартале 2021 года жители области совершили по ним около 92 млн операций, что больше по сравнению с соответствующим периодом 2020 года почти на 20%. Сумма переведенных средств составила около 170 млрд рублей. В регионе растет общее количество банкоматов и платежных терминалов, принадлежащих кредитным организациям, их число на начало апреля 2021 года составило почти 1,5 тыс. единиц. Общее количество электронных терминалов для оплаты товаров и услуг, а также выдачи наличных составило в регионе более 25 тысяч единиц.

«Безналичные расчеты — это осознанный выбор жителей Калужской области. Расчеты можно совершать как с помощью самого популярного инструмента безналичного платежа — дебетовой карты, так и с помощью других инструментов — интернет-платежей, мобильного и онлайн-банка, переводов со счета мобильного телефона, кредитной карты, электронного кошелька. Используя мобильный телефон, можно делать покупки по QR‑коду через Систему быстрых платежей, развитие которой также оказало существенное влияние на сокращение операций по снятию наличных денег с карт. На сегодняшний день сервис оплаты по QR‑коду поддерживают более 50 банков. С 1 октября 2021 года все системно значимые банки должны предоставлять клиентам услугу оплаты по QR-коду через Систему быстрых платежей, с 1 апреля 2022 года — все банки с универсальной лицензией», — отметила Виктория Булычева.