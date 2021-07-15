Калужане стали реже пользоваться «наличкой» и чаще — банковскими картами
Калуга, 15 июля, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Жители Калужской области чаще используют банковские карты для оплаты товаров и услуг, чем для снятия наличных денег в банкоматах. Об этом 15 июля сообщила корреспонденту ИА REGNUM заведующий сектором платёжных систем и расчетов калужского отделения Банка России Виктория Булычева.
За первый квартал калужане совершили 87,6 млн безналичных транзакций на сумму более 130 млрд рублей. Доля безналичных операций по сравнению с первым кварталом 2020 года увеличилась более чем на 2% и составила почти 96% в общем количестве транзакций по картам.
Количество платежных карт, выданных жителям Калужской области по состоянию на 1 апреля 2021 года, составило 1,9 млн. Развитие цифровых технологий, платежной инфраструктуры и пандемия повлияли на увеличение количества и объема операций по картам. В первом квартале 2021 года жители области совершили по ним около 92 млн операций, что больше по сравнению с соответствующим периодом 2020 года почти на 20%. Сумма переведенных средств составила около 170 млрд рублей. В регионе растет общее количество банкоматов и платежных терминалов, принадлежащих кредитным организациям, их число на начало апреля 2021 года составило почти 1,5 тыс. единиц. Общее количество электронных терминалов для оплаты товаров и услуг, а также выдачи наличных составило в регионе более 25 тысяч единиц.