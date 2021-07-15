Москва, 15 июля, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Минюст может завершить экспертизу документа о порядке работы коммерческих вытрезвителей в РФ в третьем квартале года. Об этом замминистра здравоохранения России Олег Салагай сообщил 15 июля газете «Известия».

Цитата к/ф «А по утру они проснулись». реж. Сергей Никоненко.2003. Россия Вытрезвитель

По его словам, порядок работы платных вытрезвителей уже подготовили и согласовали три федеральных органа: Минздрав, Минтруд и МВД. Сейчас документ проходит экспертизу в министерстве юстиции, затем, предположительно, его опубликуют, и он вступит в силу.

«Мы рассчитываем на то, что работа по этому документу будет завершена в третьем квартале», — сказал Салагай.

В документе говорится о требованиях к платным вытрезвителям. Рекомендуется, чтобы там были душевые, туалеты, камеры хранения и медкабинеты. Предполагается, что открывать такие учреждения будут региональные и муниципальные власти, а привозить туда пьяных людей — полицейские.

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