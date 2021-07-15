Москва, 15 июля, 2021, 12:49 — ИА Регнум. В Сети появились первые снимки моделей Vesta SW Cross CNG и Largus CNG с оптимизированной конструкцией. Фотографии обнародовала «Российская газета».

Пресс-служба ГК «АТС» Lada Largus CNG

Ранее глава АвтоВАЗа Николя Мор посетил площадку партнера компании Lada — ГК «АТС». В ходе этого визита были представлены Lada Vesta и Largus, которые могут работать на бензине и на метане.

В линейке Lada Vesta до этого имелась только одна битопливная версия в кузове седан. Версия на метане отличается еще и тем, что выполнена она на базе обновленного Lada Largus.

Газобаллонное оборудование, которое состоит из двух баллонов объемом 36 л, расположено в нише запасного колеса у Vesta SW Cross CNG. При этом у седана оно помещается в багажнике.

А вот у Lada Largus CNG газовые баллоны Vitkovice расположены под днищем модели. Пока нет информации, когда новинки появятся в продаже.

Ранее исполнительный директор по операциям Renault Group в России и СНГ и глава АвтоВАЗа Николя Мор сообщил, что компания Renault может начать производство в России битопливной версии (CNG) седана Logan.

Читайте также: АвтоВАЗ может перейти на выпуск авто на новой платформе до 2028 года