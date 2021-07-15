Иркутск, 15 июля, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Более 21 тысячи обращений жителей Приангарья на прямую линию с президентом Владимиром Путиным будут отработаны профильными министерствами и ведомствами Иркутской области. Об этом заявил губернатор Приангарья Игорь Кобзев сегодня, 15 июля. Его слова цитирует пресс-служба областного правительства.

City-yaroslavl.ru «Прямая линия с Владимиром Путиным»

«Все обращения с прямой линии лрезидента мы сразу запустим в работу по министерствам и профильным ведомствам региона. Двадцать одна тысяча сообщений — это не окончательная цифра. Сообщения ещё будут поступать.

После того, как все они поступят в регион, будет составлен реестр обращений с ответственными лицами», — отметил глава Приангарья.

По его словам, больше всего вопросов касались сферы здравоохранения, в частности распространения коронавирусной инфекции и принимаемых в связи с этим мер. Много обращений касались выплат пособий, пенсий, субсидий.

«Да, иногда люди задают жесткие, «неудобные» вопросы, но по ним очень хорошо чувствуется, чем живет регион. Мы дадим ответы всем обратившимся жителям Иркутской области», — считает губернатор Приангарья.

Также Игорь Кобзев рекомендовал главам муниципальных образований наладить общение с жителями своих территорий в подобном формате.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент 24 российских губернатора последовали рекомендации президента РФ Владимира Путина минимум раз в год напрямую общаться с жителями возглавляемых ими регионов.

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