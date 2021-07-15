Киев, , 12:42 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский пошёл наперекор США, подтвердив в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином неизменность позиции Украины в вопросе единого Китая. Об этом заявила депутат Госдумы РФ, директор Института РУССТРАТ Елена Панина.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме того, в телефонном разговоре стороны обсудили проблемы, связанные с пандемией COVID-19. Как сообщает украинская пресс-служба президент Украины поблагодарил председателя КНР от имени украинского народа за поставку вакцин против коронавируса на Украину.

По словам Зеленского, эти вакцины спасли жизнь многим украинцам. Кроме того, украинский лидер особо отметил, что «Китай — торгово-экономический партнёр Украины номер один в мире. И мы заинтересованы в полной реализации потенциала двустороннего взаимодействия, прежде всего в сферах торговли и крупных инфраструктурных проектов».

Елена Панина, комментируя состоявшиеся переговоры, напомнила, что Украина уже достаточно давно пытается наладить двухсторонние экономические отношения с КНР. Получить китайскую помощь пытался ещё Янукович. Правда, особым успехом эти попытки не увенчались. Депутат предположила, что администрации Зеленского удастся добиться лучших результатов. Что же касается поставок вакцины, производства китайской компании Sinovac Biotech, то она признана во многих странах мира, а на Украине была зарегистрирована в марте 2021 года.

«В этих переговорах примечателен ещё один важный факт: они состоялись накануне визита Зеленского в США, где у него намечена встреча с президентом Джозефом Байденом. Одной из основных тем переговоров вновь станет «Северный поток — 2». И Зеленский попытается выторговать преференции для Украины.

Особо хочу отметить, что «китайский вектор» внешней политики президента Зеленского далеко не у всех вызывает одобрение. Кроме того, активизация в этом направлении вряд ли будет поддержана американскими кураторами Украины. Что, в свою очередь, может вызвать весьма неприятные последствия для администрации Зеленского. Попытка усидеть на двух стульях обычно заканчивается довольно печально», — резюмировала Елена Панина.