Красногорск, 15 июля, 2021, 12:49 — ИА Регнум. В третью смену в детских оздоровительных лагерях на Черном море отдохнут свыше 1,2 тыс. детей из подмосковных семей. Об этом 15 июля сообщается на сайте правительства Московской области.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Побережье Черного моря

«Более 1,2 тыс. детей из подмосковных семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, поедут по бесплатным путевкам в детские лагеря Крыма и Краснодарского края», — сказала зампред правительства — министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

По ее словам, дети отправятся в лагеря, расположенные в Анапе, Евпатории и Туапсе. За все лето бесплатно отдохнут в лагерях на Черном море около 10 тыс. несовершеннолетних из Московской области.