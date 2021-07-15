Астана, 15 июля, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Работникам сферы услуг в Казахстане запретили выходить на работу в случае отсутствия прививки против коронавируса. Это следует из нового постановления главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова.

Фото страницы правительства Калужской области в социальной сети «ВКонтакте» Вакцинация

Запрет распространяется на почту, банки, страховые компании, агентства недвижимости, рекламные агентства, ломбарды, парикмахерские, химчистки, фитнес-центры, массажные салоны, бассейны, пляжи и другие объекты в сфере услуг.

Невакцинированные работники также не смогут работать в объектах торговли, объектах культуры и досуга, а также в гостиницах, транспортных компаниях, санаториях, объектах общественного питания, здравоохранения и других.

Первый компонент прививки всем сотрудникам поручено поставить до 10 августа 2021 года. До 1 сентябре необходимо будет поставить вторую прививку.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля правительство Казахстана поручило ужесточить карантинные меры из-за роста случаев заражения коронавирусом. 14 июля в республике зафиксирован рекордный прирост числа новых случаев заражения коронавирусом.