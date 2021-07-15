В Казахстане запретили выходить на работу в сфере услуг без прививки
Астана, 15 июля, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Работникам сферы услуг в Казахстане запретили выходить на работу в случае отсутствия прививки против коронавируса. Это следует из нового постановления главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова.
Запрет распространяется на почту, банки, страховые компании, агентства недвижимости, рекламные агентства, ломбарды, парикмахерские, химчистки, фитнес-центры, массажные салоны, бассейны, пляжи и другие объекты в сфере услуг.
Невакцинированные работники также не смогут работать в объектах торговли, объектах культуры и досуга, а также в гостиницах, транспортных компаниях, санаториях, объектах общественного питания, здравоохранения и других.
Первый компонент прививки всем сотрудникам поручено поставить до 10 августа 2021 года. До 1 сентябре необходимо будет поставить вторую прививку.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля правительство Казахстана поручило ужесточить карантинные меры из-за роста случаев заражения коронавирусом. 14 июля в республике зафиксирован рекордный прирост числа новых случаев заражения коронавирусом.