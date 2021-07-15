Волгоград, 15 июля, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Уникальную операцию провели врачи Волгоградского областного уронефрологического центра. Бригады хирургов-трансплантологов пересадили почку мужчине от его 70-летней матери, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 июля в пресс-службе регионального облздрава.

Инструменты для операции

Пациент долгое время страдал почечной недостаточностью. У мужчины 20-летний стаж заместительной терапии, он уже дважды проходил операции по трансплантации почки. Из-за высоких рисков осложнений медики из нескольких регионов России отказались провести ему очередную пересадку органа. Донором пациента стала его 70-летняя мать. Они прошли необходимые обследования в Волгоградском уронефрологическом центре и две бригады врачей параллельно в соседних операционных провели изъятие почки и трансплантацию.

«Вмешательства прошли по плану: сегодня мужчина и его мама чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке. Результатом высокотехнологичной медпомощи стала спасённая жизнь и освобождение пациента от постоянного гемодиализа», — рассказал главный врач ГБУЗ «ВОУНЦ», главный внештатный специалист-уролог Волгоградской области Дмитрий Перлин.

С начала 2021 года в уронефрологическом центре по полису ОМС провели 14 операций по трансплантации органов.