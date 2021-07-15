Сеул, , 12:40 — REGNUM Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин распорядился направить транспортный самолёт с медицинским персоналом и медикаментами для оказания оперативной помощи южнокорейским военнослужащим, находящимся за рубежом и инфицированным коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представительницу администрации южнокорейского президента Пак Кён Ми.

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Известно, что данное распоряжение было выпущено после сообщений о том, что у шести представителей подразделения по борьбе с пиратством «Чхонхэ» выявлен коронавирус.

Как отметили в администрации, глава государства распорядился «как можно скорее» отправить в район дислокации военнослужащих не только транспортный самолёт, но и самолёт-заправщик.

Президент также подчеркнул необходимость эвакуации инфицированных на родину, если условия для лечения на месте будут недостаточно хорошими.