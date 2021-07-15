Москва, 15 июля, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Зарубежные вакцины от COVID-19 отсутствуют на официальном уровне в России, поскольку в стране имеются свои вакцины. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«У нас своих вакцин хватает», — сказал Песков.

Он напомнил, что в России зарегистрированы сразу четыре вакцины от COVID-19: «Разве это не возможность выбора?».