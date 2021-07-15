Саранск, 15 июля, 2021, 12:36 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались четыре человека. Об этом свидетельствуют данные республиканского оперативного штаба.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна ИВЛ

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Скончались женщины 1936 и 1954 годов рождения, а также мужчины 1962 и 1978 годов рождения. Все умершие были госпитализированы с диагнозом «новая коронавирусная инфекция», который осложнялся двусторонней и тотальной внегоспитальной пневмонией, а также тяжелыми сопутствующими хроническими патологиями.

Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано два летальных случая.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 366 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 июля в регионе выявили 59 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 58 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 22 799 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 2100 человек.

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