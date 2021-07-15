Иркутск, 15 июля, 2021, 12:36 — ИА Регнум. На борьбу с COVID-19 из бюджета Иркутской области дополнительно направят 500 млн рублей. Об этом сегодня, 15 июля, на оперативном совещании регионального правительства сообщил глава Приангарья Игорь Кобзев, информирует пресс-служба областного правительства.

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Помимо лекарственного обеспечения деньги направят на приобретение кислорода, обслуживание кислородных станций, ремонт компьютерных томографов, на стимулирующие выплаты медицинским работникам, которые работают с пациентами с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, на 15 июля в Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 3283 человек, причём 33 из них добавили в сводку за минувшие сутки. Вместе с тем, первым компонентом вакцины от коронавируса привито 437 925 человек, полный курс вакцинации прошли 308 671 человек.

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