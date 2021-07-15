Ставрополь, 15 июля, 2021, 12:35 — ИА Регнум. В Ставропольском крае за прошедшие сутки выявили еще 236 человек с диагнозом COVID-19. Это на шесть человек больше, чем в предыдущий день, и самое большое число за последние несколько месяцев. Общее число случаев заражения коронавирусом составило в крае 59 996, сообщили 15 июля в федеральном оперативном штабе.

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За последние сутки были выписаны в связи с выздоровлением 102 пациента. Общее количество выздоровевших достигло на Ставрополье 54 990 человек.

Не удалось спасти врачам за последний день семерых жителей края. В течение пандемии коронавируса было зарегистрировано 1773 случая летального исхода. Это самый высокий показатель в Северо-Кавказском федеральном округе.