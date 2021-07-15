Москва, 15 июля, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Тема взаимного признания вакцин от COVID-19 с ЕС стоит на повестке дня. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Тема взаимного признания вакцин — это тема, которая на повестке дня. Мы надеемся, что всё-таки в результате диалога с ЕС удастся обсудить эту тему и прийти к каким-то решениям», — сказал Песков.

По его словам, на сегодняшний день конкретных результатов на данном направлении нет: «Но, безусловно, тему эту придётся обсуждать».