Саранск, 15 июля, 2021, 12:34 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 15 июля выявили 59 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 58 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 22 799 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки в республике выписан 41 человек, всего с начала пандемии выздоровели 20 333 жителя Мордовии. 366 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались двое жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 2100 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 14 июля в инфекционных стационарах республики лечение получали 1015 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 1844 человек.