Москва, , 12:35 — REGNUM Серию совместных учений проведут на границе Афганистана в конце нынешнего лета Россия и республики Средней Азии — Узбекистан, Таджикистан и Киргизия. Об этом 15 июля сообщили в Минобороны РФ, передают «Известия».

Военные учения Mil.ru

Отмечается, что от ВС России в них будут участвовать мотострелковые и горные части, аэромобильные подразделения, отряды специального назначения, авиация и артиллерия, а также силы противовоздушной обороны (ПВО).

Также указывается, что в ходе манёвров предполагается отработать действия по ликвидации бандформирований и противодействие дестабилизации обстановки в республиках Средней Азии.

Помимо этого, уточняется, что план таких совместных учений уже утвержден в Минобороны России. При этом добавляется, что кульминацией совместной подготовки войск станет антитеррористическое учение стран ШОС «Мирная миссия — 2021», которое пройдет в сентябре на полигоне Донгуз в Оренбургской области.

Кроме того, сообщается, что 13 июля в Оренбург прибыли представители государств-участников маневров, которые согласовывают план этих мероприятий и состав задействованных в них сил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во время учений в семи регионах России расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 и С-400 соединений ПВО Центрального военного округа (ЦВО) развернули новые боевые позиции.