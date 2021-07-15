Киев, 15 июля, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Военно-морские силы (ВМС) вооружённых сил Украины получили первый турецкий беспилотник Bayraktar TB2. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Украины 15 июля со ссылкой на главу ведомства Андрея Тарана.

President.gov.ua Турецкий БПЛА Bayraktar TB2 в войсках Украины

«Проводим окончательные приёмные испытания комплекса в месте базирования», — процитировали в пресс-службе слова министра.

Таран также отметил, что беспилотники будут применяться для наблюдения за акваторией Чёрного и Азовского морей, а при необходимости — для поражения наземных и надводных целей «противника».

Напомним, ранее о планах получить данные беспилотники заявлял командующий ВМС Украины, контр-адмирал Алексей Неижпапа.

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