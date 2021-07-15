Уфа, 15 июля, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Более 17 тонн немаркированных фруктов и овощей выявили таможенники в первом полугодии 2021 года в Башкирии. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

Анастасия Степанова ИА REGNUM Фрукты в Таиланде

Сообщается, что кроме этого, сотрудники таможенной службы выявили порядка пяти тысяч пачек немаркированных сигарет.

«Обнаруженные в торговых точках и на продуктовых базах партии картофеля, груш, яблок, орехов, черешни, арбузов, сухофруктов не содержали знак обращения ЕАЭС, информацию о производителе и стране происхождения товаров, о сроках изготовления и условиях хранения», — приводит пресс-служба слова исполняющего обязанности начальника отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Башкортостанской таможни Александра Пряшникова.

По словам продавцов, фрукты могли прибыть в страну из Казахстана, Узбекистана, Аргентины.

При этом крупную партию сигарет известных брендов, не маркированных акцизными марками РФ, сотрудники таможни выявили в международном аэропорту «Уфа» на рейсе, прибывшем из Бишкека.

Отмечается, что товар был изъят и отправлен на склад временного хранения. Сейчас проходит таможенная проверка.