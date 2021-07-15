Екатеринбург, 15 июля, 2021, 12:31 — ИА Регнум. В девяти школах Екатеринбурга сформируют систему по раздельному сбору мусора, сообщили в пресс-службе МУП «Спецавтобаза».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Раздельный сбор мусора

Для этого уже закуплено 138 контейнеров, состоящих из трёх отсеков. Урны разместят в местах общего пользования.

В эксперименте участвуют городские гимназии № 2 и № 5, лицеи № 12 и № 110, а также школы № 16, 19, 23, 79, 208. Данные учебные учреждения участвуют в национальном проекте «Экология».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее раздельный сбор мусора ввели в Академическом и Солнечном микрорайонах Екатеринбурга.

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