Ростов-на-Дону, 15 июля, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за угрозы возникновения пожаров, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России.

Жара

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С 15 по 17 июля в северо-восточных, юго-восточных районах синоптики прогнозируют чрезвычайную пожароопасность (пятый класс). На остальной Ростовской области ожидается высокая пожароопасность (четвёртый класс).

Жителей Дона призвали строго соблюдать все правила пожарной безопасности.