Москва, 15 июля, 2021, 12:35 — ИА Регнум. В Сети обнародованы фотографии нового автобуса «ПАЗ», проходящего дорожные испытания. Снимки размещены в группе «Масштабные модели Павлово» в социальной сети «ВКоонтакте».

Https://vk.com/pavlovoscalemodelcar Новый автобус «ПАЗ»

На фотографиях представлен новый автобус Павловского автобусного завода среднего класса с низкопольной конструкцией кузова. В отличие от электробуса «ПАЗ», который был заснят в конце июня, этот прототип автобуса, оснащен дизельным двигателем.

Пока ничего неизвестно о том, когда начнется производство нового автобуса. Стоит отметить, что на Павловском автобусном заводе, где будет производиться новинка, не выпускают городских низкопольных автобусов среднего класса.

Сфотографированный автобус «ПАЗ» получил новое оформление передней части, которая состоит из узких полосок ДХО и головной оптики под ними.

Напомним, в России за первые пять месяцев 2021 года на 1,5% упали продажи новых автобусов, до 4,6 тыс. экземпляров.

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