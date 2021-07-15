Москва, 15 июля, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Концерн «Техмаш» (входит в Ростех) впервые покажет на авиасалоне МАКС-2021 неуправляемую авиационную ракету С-13Б повышенной эффективности, сообщили 15 июля в пресс-службе предприятия.

Mil.ru Пуск зенитной ракеты

Ракета С-13Б изготовлена Новосибирским заводом искусственного волокна, она будет представлена в павильоне холдинга «Технодинамика».

В пресс-службе отметили, что ракета может поразить как легкоуязвимую технику, так и военную в железобетонных укрытиях и может насквозь пробить до шести метров грунта или один метр железобетона, засыпанный грунтом на толщину два-три метра.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейший мировой авиафорум Международный авиационно-космический салон МАКС — 2021 будет проходить с 20 по 25 июля.

Ранее в Ростехе заявили, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) представит на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 принципиально новый военный самолет.

Читайте также: Ростех заявил о показе на МАКС-2021 принципиально нового боевого самолёта