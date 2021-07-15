Забайкальские власти называли безопасным уровень госдолга региона
Чита, 15 июля, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Власти Забайкалья отчитались об уровне государственного долга региона, заявив, что он находится на безопасном уровне. Подробности 15 июля со ссылкой на главу минфина глава Веру Антропову сообщает пресс-служба краевого правительства.
«В настоящий момент сумма государственного долга составляет 28,8 миллиарда рублей. Если говорить о соотношении бюджетных кредитов к коммерческим, то здесь уровень последних снижается. Сейчас сумма долга перед кредитными организациями у края составляет 11 миллиардов рублей, что на 125 миллионов ниже, чем в прошлом месяце», — пояснила чиновница.
Министр финансов уточнила, что уровень коммерческих заимствований сейчас составляет 38% от общего объёма государственного долга.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля 2021 года президент Владимир Путин поручил правительству разработать меры по продлению срока возврата бюджетных кредитов, полученных субъектами РФ до 1 января 2014 года.
Также глава государства поручил определить механизм снижения процентных ставок по кредитам, получаемым субъектами РФ от кредитных организаций, предусматривающий в том числе предоставление в качестве обеспечения таких кредитов государственных гарантий РФ.
Ранее в забайкальском минфине отмечали, что в 2021 году уровень госдолга не превысит критической отметки.
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