Киев, 15 июля, 2021, 12:35 — ИА Регнум. На юге Турции в порту Искендерун задержано судно, членов команды которого подозревают в транспортировке наркотиков. Об этом заявил 15 июля пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в комментарии изданию «Украинская правда».

Smainali3 Морской порт

«Турецкие правоохранители задержали в порту Искендерун судно MSC CAPUCINE R под флагом Либерии. Экипаж состоит из 24 украинцев и одного иностранца», — рассказал он.

Чиновник отметил, что турецкие правоохранители арестовали капитана судна и троих его помощников. Все они — граждане Украины.

«Им предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков», — сказал Николенко.

Он добавил, что моряки получают всю необходимую помощь от украинских дипломатов — им обеспечены адвокаты и переводчик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Индийском океане загорелось судно MSС MESSINA. В результате пожара погиб гражданин Украины.