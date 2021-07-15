Томск, 15 июля, 2021, 12:25 — ИА Регнум. В Томской области за прошедшие сутки подтверждено 98 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 15 июля в оперативном штабе региона.

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За весь период в Томской области COVID-19 диагностировали у 35 307 человек. В списке выздоровевших в регионе — 32 984 фамилии. За последние сутки выздоровели 14 томичей.

За всё время в Томской скончался 491 пациент с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля в региона выявили 93 носителя коронавируса, выздоровели 19 человек.