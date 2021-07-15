Москва, 15 июля, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Для прохождения вакцинации в России необходимы паспорт и полис ОМС, что является проблемой для бездомных. Об этом РИА Новости заявила президент фонда доктора Лизы Ольга Демичева.

Вакцинация

«Вопрос вакцинации бездомных людей, в том числе от COVID-19, очень больной. Мы пытаемся помочь в организации этого процесса, но это очень сложно, потому что для того, чтобы пройти вакцинацию, необходимо предъявить паспорт и полис ОМС, а это бывает проблемой у бездомных людей», — сказала Демичева.

По её словам, в этой связи говорить о массовой вакцинации бездомных в России на сегодняшний день, «к сожалению, не приходится».

В качестве позитивного примера вакцинации бездомных людей от инфекционных заболеваний Демичева привела Францию, где существует реестр бездомных лиц: «В нашем случае люди без документов, к сожалению, не могут нам достоверно предоставить информацию о себе, а мы не можем оценить противопоказания к вакцинации, мы не можем быть уверены, что до вакцинации к нам дважды не придет один и тот же человек под разными именами, что небезопасно для него».