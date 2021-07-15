Ижевск, 15 июля, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В связи с гибелью рабочего МУП «Ижводоканал» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при проведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Пресс-служба администрации Ижевска

По версии следствия, 14 июля вечером при проведении работ на улице Гастелло 56-летний сотрудник муниципального предприятия получил смертельную травму в результате обвала грунта.

Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются очевидцы, а также руководство и сотрудники «Ижводоканала».

"Поставлен вопрос перед контролирующими и надзорными органами об организации проверки соблюдения требований безопасности на остальных объектах сферы жилищно-коммунального хозяйства, где производятся ремонтные работы», — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов») после выброса хлора на станции подъема воды в Ижевске. Следствие полагает, что 2 июля текущего года должностные лица МУП «Ижводоканал» допустили нарушение правил использования в технологическом процессе предприятия опасного химического вещества — хлора. В результате произошел выброс опасного вещества в атмосферу, что создало угрозу причинения существенного вреда здоровью жителей города.

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