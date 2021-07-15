Пекин, 15 июля, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Огромным горем назвал разобщение России и Украины один из читателей китайского портала «Гуаньча», комментируя статью президента РФ Владимира Путина об историческом единстве русского и украинского народов. Похожую точку зрения выразили и другие китайские комментаторы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Путин

«Президент Путин прав. Украина и Россия сами по себе являются одной цивилизацией (славянской цивилизацией), а Украина даже выступает ее колыбелью», — написал комментатор с ником Маршал.

Он выразил сожаление, что две страны многое потеряли из-за «глупых споров». Разлад Киева и Москвы, добавил он, будут горестно оплакивать потомки, это «огромное горе для всей славянской цивилизации» и большая трагедия.

Пользователь Удочка Тинтина с сожалением отметил, что Украина не понимает мотивов США. Вера Вашингтону означает, что вы «просто позволяете играть с собой до полного уничтожения», добавил он.

Ещё один пользователь, Железный клевец, предположил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому некогда читать статью, «раз он только надергал из нее цитат и все опроверг».

«Традиционное искусство англосаксов пришло и на Украину: наносить самому себе увечья, чтобы запугать противника, и провоцировать братьев», — заключил читатель Эвкалипт.

Как сообщало ИА REGNUM, статья Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» была опубликована на двух языках 12 июля. Российский лидер назвал большой общей бедой и трагедией отчуждение двух государств.

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