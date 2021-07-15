Москва, 15 июля, 2021, 12:20 — ИА Регнум. В 2021 году инфляция в России может уйти за пределы 6,5−6,7% только в том случае, если резко упадут цены на сырьевые товары или усилится санкционное давление. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июля заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал прогнозы ЦБ РФ о том, что инфляция в РФ пока еще не добралась до пиковых значений.

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«Видимо, ЦБ РФ делает свой прогноз с учетом рисков ковида. Сейчас опять начинаются локдауны, закрытия, великая самоизоляция. И конечно, если будет негативный маршрут ковида, то там возможно все. И экономические потери, и инфляционные всплески. Но если коронавирус пойдет по благоприятному или даже консервативному маршруту, то вряд ли индекс потребительских цен может уйти за пределы в 6,5−6,7%. Нет других тенденций. Если, конечно, не прилетят «черные лебеди» в виде резкого падения цен на сырьевые товары или усиления санкционного давления», — сказал Остапкович.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Остапкович дал прогноз о том, как поведут себя цены в конце лета и осенью 2021 года.