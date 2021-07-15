Астана, 15 июля, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В Западно-Казахстанской области полиция изъяла контрабандою партию рогов сайги в количестве 1178 штук. Об этом сообщил начальник департамента полиции области Махсудхан Аблазимов.

(сс) Andrey Giljov Сайгак

По его словам, крупная партия дериватов была спрятана в автомобиле МАЗ, который был оборудован двойным дном. Грузовик задержан в городе Уральске.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1−1, ст. 339 УК Казахстана («Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию животных, их частями и дериватами»).

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля сотрудники комитета национальной безопасности Казахстана пресекли контрабанду 3144 рогов сайги. Партию из 700 кг дериваторов планировали вывезти в Китай.