Тихорецк, Краснодарский край, 15 июля, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Тела пожилых супругов с огнестрельными ранениями обнаружены в доме в станице Краснооктябрьской Тихорецкого района Краснодарского края, по данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили 15 июля в пресс-службе СУ СКР по региону.

Убийство

Тела 83-летнего мужчины и его 82-летней супруги с огнестрельными ранениями были обнаружены в доме, в котором они проживали, вечером 14 июля. Погибших супругов обнаружил их родственник.

«В ходе осмотра места происшествия следователем совместно со следователем-криминалистом следственного управления у погибших зафиксированы огнестрельные ранения головы», — уточнили в СК.

Следственными органами назначена судебно-медицинская экспертиза, ряд криминалистических экспертиз, устанавливаются мотивы преступления. Следователи и оперативники устанавливают подозреваемого в совершении убийства.