Москва, 15 июля, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Крайне маловероятно, что инфляция в России выйдет за пределы 6,5−6,7%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июля заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал прогнозы Банка России, согласно которому пиковое значение инфляции еще не достигнуто.

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«По идее июль-август-сентябрь — это время, когда начинают действовать дефляционные факторы. Всегда. На рынок выходят российские товаропроизводители плодоовощной продукции. А она имеет очень высокий вес в инфляционной корзине. То есть инфляция в ближайшие месяцы должна пойти на снижение. Потом, в октябре-ноябре, когда наши производители уйдут с рынка и опять пойдет импорт, инфляция снова начнет расти. Хотя я бы не ориентировался на очень высокий рост инфляции. Я считаю, что она может быть максимум 6,5−6,7%. Это пиковая инфляция для общего индекса потребительских цен. И сомнительно, чтобы общая инфляция вышла за эти значения», — сказал Остапкович.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что по итогам 2021 года продовольственная инфляция в России окажется выше общей.