Ростов-на-Дону, 15 июля, 2021, 12:17 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки подтвердили 322 случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 15 июля. Это на четыре случая больше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые носителя инфекции обнаружены в 48 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (113), Сальском районе (12), Аксайском и Красносулинском районах (по 11). Более 16% заразившихся — люди старше 66 лет, более 8% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области выявили 103 690 носителей коронавируса. Выздоровели 92 443 человека.