Санкт-Петербург, 15 июля, 2021, 12:17 — ИА Регнум. В небе над центром Петербурга около полудня 15 июля состоялась вторая тренировка воздушной части Главного военно-морского парада. Она прошла ровно через сутки после первой, однако, по наблюдению корреспондента ИА REGNUM, оказалась несколько короче первой за счет отсутствия части самолетов и вертолётов.

Минобороны России Самолет морской авиации Ту-142

Первыми, как и днем ранее, прошли тяжелые самолеты противолодочной, бомбардировочной и транспортной авиации. За ними над историческим центром Северной столицы пролетели несколько звеньев истребителей разных классов. Но не удалось заметить боевых вертолётов и самолетов штурмовой авиации, которые завершали первую тренировку. Вероятно, все они вновь присоединятся к парадному строю на следующих репетициях.

Напомним, в воздушной части парада должны принять участие около пятидесяти вертолетов и самолетов морской авиации со всех российских флотов, а также экипажи Воздушно-космических сил.

Парад состоится в акватории Невы и Финского залива утром 25 июля 2021 года, в День ВМФ.