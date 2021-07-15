Саратов, 15 июля, 2021, 12:26 — ИА Регнум. В Саратовской области за последние сутки зарегистрировали 14 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. С начала пандемии от COVID-19 умерли по состоянию на 15 июля 1522 человека, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувший день от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались пятеро мужчин и девять женщин в возрасте от 54 до 87 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по данным на 15 июля зарегистрирован 69 181 случай заражения коронавирусом. Выздоровели с начала наблюдения 64 894 человека, за сутки — 177 пациентов.

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