Москва, 15 июля, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Не нужно быть экономистом, чтобы предсказать в ближайшие месяцы стабилизацию инфляции — цены не могут расти бесконечно, к тому же новый урожай. Об этом в своем телеграм-канале сообщил доктор экономических наук Никита Кричевский, комментируя июльский обзор экономических трендов Банка России, обнародованный «Коммерсантом»:

Инфляция

»Банк России именно что предсказывает стабилизацию, скромно уточняя, что от его действий процесс не зависит. Не зависит, но его результаты ЦБ по осени себе припишет. Обо всём этом не стоило говорить, если бы не одна ремарка, присутствующая в «коммерсантовском» бурлении в животе.

Публику начали готовить к ключевой ставке, существенно превышающей 5−6%. Пока называется 8−9% и добавляется, что «у аналитиков ЦБ такое решение совета директоров, прими он его в ближайшие месяцы, никакого несогласия не вызовет». Пока не добьют реальную экономику — не успокоятся».

Как сообщало ИА REGNUM, в июльском обзоре экономических трендов Банк России предлагает не ждать в ближайшие месяцы снижения инфляции. Экономисты ЦБ рекомендуют и пересмотреть диапазон нейтральной ключевой ставки.

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