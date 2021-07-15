Москва, 15 июля, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Почти половина жителей России, следивших за чемпионатом Европы по футболу, считают, что российская сборная сыграла слабо. Об этом говорится в результатах опроса, опубликованного 15 июля Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщик сборной России по футболу

47% жителей страны считают, что сборная под руководством Станислава Черчесова сыграла совсем слабо. 17% ответили, что команда могла бы показать и более достойный результат.

При этом 9% ответили, что для своего сегодняшнего состояния сборная России добилась максимального результата.