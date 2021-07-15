Киев, 15 июля 2021, 12:28 — REGNUM Украина получит очередной транш макрофинансовой помощи от Евросоюза, когда реформирует судебную систему. Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии по межведомственным отношениям и прогнозированию Марош Шефчович в интервью «Интерфакс-Украина».
Шефчович напомнил, что в декабре 2020 года Украина получила транш в размере 600 млн евро.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель исполнительного директора представительства МВФ на Украине Владислав Рашкован сообщил, что Украина может получить кредит на сумму около $2,7 млрд как страна-член МВФ.
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